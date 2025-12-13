Новый маршрут №1472 от метро «Сходненская» до МЦД Долгопрудная запускается с 20 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 20 декабря запускается новый маршрут №1472 от метро «Сходненская» до МЦД Долгопрудная», – говорится в сообщении

Автобусы будут отличаться обозначением «Москва – Область» на борту и будут работать по отдельным тарифам. У маршрутов тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза – на вход и выход: проезд по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 120 руб. Проезд по банковской карте стоить от 64 до 121 руб. Будет доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для проезда будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Карта «Стрелка» работать не будет.

Пригородный маршрут №472 заменен новым маршрутом №1472 и больше работать не будет.