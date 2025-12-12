Во всех аэропортах Москвы вновь частично ограничили полеты

Во всех аэропортах Москвы вновь частично ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

© Lenta.ru

В связи с временными ограничениями на полеты, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, говорится в сообщении.

Утром 12 декабря аэропорт Шереметьево временно не отправлял рейсы, но принимал самолеты и обслуживал пассажиров в терминалах. Позже Внуково, Домодедово и Жуковском объявили ограничения на вылеты и прилеты.