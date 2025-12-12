Москвичей предупредили о сильном ветре 12 декабря

Порывы ветра до 18 метров в секунду зафиксированы в столице. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что столичные службы оперативно устраняют поврежденные ветром деревья и конструкции.

— Сильный ветер сопровождается снегом. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — говорится в Telegram-канале Городского хозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

В этот же день сильный ветер повалил сразу два дерева в Москве, одно из них — новогодняя елка на Тверском бульваре. На Автозаводской улице на юге города сук упал на прохожую женщину, ей потребовалась госпитализация. В случае с праздничным деревом в центре города обошлось без пострадавших.

12 декабря в пресс-службе МЧС Москвы порекомендовали жителям столицы соблюдать осторожность из-за непогоды. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, а также не оставлять детей без присмотра.