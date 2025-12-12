В российской столице метеоритов открылся ультрасовременный планетарий

Сегодняшняя новость из Красноярского краевого краеведческого музея наверняка войдет в топ событий года - по крайней мере, в масштабе города, а может быть и края. Здесь открылся единственный за Уралом ультрасовременный планетарий, где можно показывать космическое видео качества 4К.

С момента замысла до воплощения проекта в жизнь прошло меньше года. В январе 2025 года появилась концепция, в мае началась реконструкция зала, и вот за три недели до конца календарного года состоялось торжественное открытие.

Сказать, что это великолепный новогодний подарок красноярцам и гостям города - не сказать ничего. О планетарии Красноярск мечтал еще с советских времен, под него даже начинали строить отдельное здание, но в итоге оно перешло в разряд долгостроев, а потом и было перепрофилировано.

Уже в XXI веке открылся небольшой планетарий в развлекательном центре "Ньютон-парк", но проработал он недолго. Был передвижной у краеведческого музея, но совсем маленький, но теперь его нет.

Единственным работающим до сегодняшнего вечера был планетарий одного из вузов Красноярска, однако доступа обычным посетителям туда нет. Поэтому новый планетарий краевого музея стал уникальной площадкой, где любой человек может посмотреть на космос почти вживую: благодаря специальным креслам, расположенным под видеокуполом, зрители оказываются буквально среди звезд.

Кроме фильмов о космосе в зале планетария можно увидеть образцы из самой, опять же, большой за Уралом коллекции метеоритов, послушать астрономические лекции, познакомиться с историей развития науки метеоритики.

На открытии лекторы подчеркнули, что Красноярский край как никакой другой регион заслужил звание метеоритной столицы России или даже Европы, и вот почему.

На территории региона был найден первый в истории официально изученный метеорит, с которого и началась собственно метеоритика: здесь 26 миллионов лет назад ударилось о Землю колоссальное космическое тело, что, вполне возможно, повлекло гибель динозавров. Здесь же, в Красноярском крае, произошло самое, пожалуй, знаменитое в истории падение метеорита - Тунгусское событие.

В этом свете планетарий Краеведческого музея является той самой "вишенкой на торте", без которой вполне заслуженное звание метеоритной столицы было не совсем верным. Теперь все оговорки отпали, и самый космический уголок Красноярска ждет посетителей.

Кстати, перед входом в планетарий есть еще одна космическая коллекция: личные и рабочие вещи первого космонавта енисейской земли Кирилла Пескова, которые тот передал в дар музею.