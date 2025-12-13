В рамках «Зимы в Москве» начался квест «Путешествие за подарком мечты»

За выполнение заданий можно будет получить призы: сладкие угощения, теплые зимние аксессуары, билеты в кино и многое другое.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» начался квест «Путешествие за подарком мечты», во время которого можно прогуляться по городу и поучаствовать в викторинах. Фестиваль часть проекта «Зима в Москве». Фестиваль является частью проекта «Зима в Москве».

Каждый участник получает паспорт путешественника, в котором ставятся печати за выполнение заданий. Собрав достаточное количество отметок, можно будет обменять свой паспорт на подарок — сладкие угощения, теплые зимние аксессуары, билеты в кино и брендированные товары московских дизайнеров. Магазины выдачи призов работают на Тверском бульваре, площади Славы, Профсоюзной, Матвеевской, Святоозерской улицах и улице Грекова.

Квест будет проводиться по всей Москве: в центре — на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках цикла фестивалей «Московские сезоны» — на Коптевском бульваре, улице Хачатуряна, в парке «Бригантина» и других.

Игра проходит ежедневно с 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Присоединиться к ней можно в любой день, выбрав удобную площадку.

Квест стал частью фестиваля «Путешествие в Рождество», который в этом году объединил 35 площадок по всему городу. Центральный маршрут «Сердце столицы» проходит по самым красивым и посещаемым улицам — некоторые из них вошли в квесте «Путешествие за подарком мечты».

На фестивале гостей ждут более 1,7 тысячи новогодних представлений, свыше 4,9 тысячи часов мастер-классов и более 6,4 тысячи часов спортивных занятий. В программе — ледовые шоу, кулинарные мастер-классы, спектакли и многое другое.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.