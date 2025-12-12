Музей Победы изменит график работы в новогодние праздники

С 20 декабря по 9 января Музей Победы изменит график работы. Главное здание музея на Поклонной горе будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно — с 9:40 утра и продолжит работать до 22:00 (кассы — до 20:30). 31 декабря культурная площадка ждет посетителей до 15:00 (кассы — до 13:30). 1 января — выходной день. 10 и 11 января Музей Победы будет работать с 10:00 до 22:00.

© Вечерняя Москва

«Наших гостей ждут две новогодние выставки, которые расскажут, как встречали Новый год во время Великой Отечественной войны, а также в первое послевоенное десятилетие. Посетители увидят разнообразные елочные игрушки, украшения, книги и предметы быта середины ХХ века», — отметили в Музее Победы.

Кроме того, гости смогут познакомиться с экспозицией Зала Исторической правды, с мультимедийным залом «Лица Победы», а также увидеть выставки «Москва за нами», «Тула - город-герой», «Легенды советского кино», «Семейные реликвии» и другие. В составе иммерсивных экскурсий в течение всего дня можно будет посетить экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Ребят от 6 до 13 лет Музей Победы приглашает на новогоднюю «Елку Победы». Впервые увлекательное командное путешествие пройдет по масштабной экспозиции «Путь к Победе». Во время 1,5-часовой игры ребят ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки. Интерактивная игра будет проводиться с 20 декабря по 9 января.

Также москвичи и гости столицы могут отправить письмо из музея на Поклонной горе главному зимнему волшебнику – Деду Морозу. Дети и взрослые в своих письмах могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Корреспонденцию из почтового ящика в Музее Победы доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Он обязательно прочитает все письма и ответит каждому отправителю, главное — указать на конверте полный обратный адрес с индексом.Доехать до Музея Победы можно на бесплатном автобусе, который курсирует каждый день от станции метро «Парк Победы» и обратно.