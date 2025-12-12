Движение временно закрыто на участке Садового кольца

© Вечерняя Москва

Движение транспорта временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади. Объехать участок можно через ТТК. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира по направлению в область. Объезд возможен через ТТК, — передает Telegram-канал дептранса.

Позже там добавили, что движение также закрыто перед съездом с ТТК на проспект Мира по направлению в область, а также на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр.

— Объезд возможен через МСД, — добавили в департаменте.

4 декабря движение транспорта было временно закрыто в столице на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд осуществлялся по Комсомольскому проспекту и по Большой Тульской улице.

Днем ранее дорожное движение ограничили на нескольких улицах в центре столицы. Движение было закрыто на съезде с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, на съезде с Кремлевской набережной на Моховую улицу, на улице 1905 года.