На 35 площадках «Московских сезонов» открывается фестиваль «Путешествие в Рождество»

© Вечерняя Москва

12 декабря город погрузится в атмосферу зимнего праздника на площадках «Московских сезонов». Фестиваль «Путешествие в Рождество» представит свою развлекательную программу — 4900 мастер-классов, 6400 часов спортивных мероприятий и более 1700 новогодних представлений.

Фестиваль будет проходить на 35 площадках в центре Москвы, практически в каждом округе города. Гости смогут посетить 25 бесплатных ледовых катков, которые станут центрами притяжения для любителей активного отдыха.

Особое внимание в программе уделено благотворительности. В этом году новогодние огни в столице зажгутся с особым смыслом — ради тех, кто защищает страну. Для семей участников СВО подготовлена особая программа.

В шале «Фабрика подарков. Москва помогает» организовали сбор подарков для участников СВО, а также игрушек и школьных принадлежностей для детей новых территорий России. Гости смогут записать видеопоздравления защитникам с Новым годом и Рождеством на трех площадках «Московских сезонов».

Проект «Зима в Москве» приглашает горожан активно провести выходные всей семьей на десятках разных площадок. Покататься на коньках, устроить битву подушками, отправиться к Деду Морозу, послушать лекцию или подарить праздник тем, кто в нем больше всего нуждается, — выбор большой.