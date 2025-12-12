В Третьяковке представили отреставрированное панно Коровина "Северное сияние"

В Третьяковке - редкое событие для любой галереи мира. Накануне открытия масштабного выставочного проекта "Арктика. Полюс цвета" отдельно представляют отреставрированное панно Константина Коровина "Северное сияние". Первыми его могут оценить не искусствоведы и критики, а капитаны "Росатомфлота" и их семьи.

© ТВ Центр

"Наши реставраторы - благодаря и вашему участию - смогли его развернуть, смогли его отреставрировать", - рассказала Светлана Усачева, главный научный сотрудник отдела живописи II половины XIX - начала XX века Третьяковской галереи.

Поводы для столь необычной экскурсии серьёзные. Во-первых, освоению Россией Северного морского пути исполняется 500 лет. Во-вторых, именно Росатом помог отреставрировать это панно.

"Благодаря очень вдохновленному и кропотливому труду после реставрации сегодня москвичи и гости столицы имеют возможность познакомиться с этой уникальной коллекцией. Мы очень благодарны за это Третьяковской галерее", - отметил Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

Это панно - часть арктического цикла, который Коровин написал после поездки на Русский Север по заказу Саввы Мамонтова. Этот цикл принёс художнику золотую медаль за оформление Северного павильона промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Люди замирали, видя редкой красоты сияние, мерцающую воду и белых медведей. Вскоре панно украсили столичный Ярославский вокзал. А потом - пропали! Когда их нашли, тут же доставили в Третьяковку.

"Полотно было в очень тяжелом состоянии. Попало оно к нам в 60-х годах прошлого века. Оно всё время находилось на валу", - рассказала Елена Проничева, генеральный директор Третьяковской галереи.

Панно пришлось спасать. А эта самая масштабная картина дольше всех ждала своего часа. Панно станет украшением выставки из 130 произведений, самые ранние из которых были созданы еще в 18-м веке.

Открытием для широкой публики станут полотна художника-путешественника Александра Борисова - ученика Шишкина и Куинджи. Он участвовал в нескольких экспедициях, даже построил единственную на планете мастерскую - за Полярным кругом. Ему в минус 40 с удовольствием позировали ненцы, собаки, олени и тюлени.

"Исполнял многочисленные этюды на жестоком морозе, придумав свои приемы работы. Как он вспоминает, обрезал кисти, прятал их в рукавах малицы. Добавлял, видимо, какие-то смолы в краски, чтобы они не замерзали", - отметила Светлана Усачева.

Кураторы протягивают нить времени через всю историю освоения Арктики. Делают это мягко, подчас, иронично. В живописи, скульптуре, графике. Это уникальные снимки, которые еще никто не видел. Алексей Васильев - сотрудник института географии Академии наук - сделал первую съемку точки Северного полюса с борта самолета.

"Они прилетели на эту точку. Торжественно по его указанию установили там флаг - в духе освоения Арктики 30-х годов. Выстроились в торжественный хоровод. И он, свесившись ногами с дверцы самолета, снимал этот небольшой перформанс", - рассказал Никита Ерофеев, старший научный сотрудник фотоархива Третьяковской галереи, сокуратор выставки "Арктика. Полюс цвета".

Здесь за каждой работой - невероятная судьба авторов-полярников. Они ведь тоже – часть мощного, красивого и важного Северного пути.