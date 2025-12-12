Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает опасная погода.

«Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела», — заявил он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в столице прогнозируются ухудшение видимости, дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с.

Главной проблемой, по мнению метеоролога, является сильная гололедица: под снегом будет очень скользко.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в Москве 12 декабря.