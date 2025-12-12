В Московском зоопарке рассказали, как слово "зажировка" попало в словарь

Слово «зажировка» официально внесено в состав русского языка благодаря манулу Тимофею. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В словаре прописано, что зажировка — это создание у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года, передает ТАСС.

8 декабря в Московском зоопарке сообщили, что манул Тимофей завершил процесс зажировки к зиме — он достиг оптимального веса. Еще в начале декабря самец начал весить 6,5 килограмма. Теперь он похож на большой пушистый шар.

2 декабря в Московском зоопарке киперы подвесили в вольере манула Тимофея крысу, упакованную в пакет. Кот вцепился в лакомство зубами, повис всем телом, и в результате смог вытащить крысу из пакета.