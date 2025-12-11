Синоптик Паршина: в Петербурге похолодает раньше, чем в Москве

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в северных регионах европейской части России.

«Ветрено здесь, метель, так же как и в центре России, но в Коми, Архангельской области, Мурманской области снегопады будут более продолжительными. В Санкт-Петербурге должно похолодать немного раньше, чем в Москве. В общем, если у нас к вечеру, то там в начале дня 12 декабря температура тоже понизится», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, будет морозная погода, почти без осадков. Как отметила Паршина, рассчитывать на такие погодные условия можно и в течение недели, однако пока неясно, долго ли продержится этот мороз.

«То ли выйдет южный циклон, и сначала потепление коснётся центральных областей и Москвы, а в Санкт-Петербурге останется морозная погода, то ли быстрее придёт западный циклон», — резюмировала она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с НСН рассказал, что ноябрь 2025 года в Москве стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой.