В Москве снизилась загруженность автомобильных дорог

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что пробки в Москве снизились до пяти баллов. Информация об этом появилась в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По данным ЦОДД, движение оценивается в 5 баллов. Основные затруднения сохраняются на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Житная, на улице Тверская в сторону центра, на улице Пятницкая в сторону центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя скорость движения составляет 34 км/ч. Ранее сообщалось о десятибалльных пробках в столице.