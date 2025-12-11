В храме Христа Спасителя представили книгу-альбом "Москва православная"

В храме Христа Спасителя сегодня представили книгу-альбом "Москва православная". В этом ярком издании в двух томах с множеством фотографий представлен путь, который прошла Москва, возвращая себе звание Златоглавой.

© Российская Газета

В двухтомнике рассказано и показано, что сделано за пятнадцать лет и еще делается в рамках реализации программы строительства в городе 200 храмов. Модератор презентации, директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина охарактеризовала издание как энциклопедию, которая создавалась на века.

"Когда мы только начинали, перед нами стояла конкретная цель - вернуть людям шаговую доступность храмов, - рассказал куратор программы строительства храмов, депутат Государственной Думы и советник мэра Москвы Владимир Ресин. - В больших жилых массивах их просто не хватало. Мы построили свыше 150 храмовых комплексов, каждый из них стал не просто архитектурным объектом, но и живым центром прихода. Здесь люди знакомятся, помогают друг другу, находят опору в трудные моменты. Храм вместе с территорией вокруг него меняет район, наполняет его новым смыслом. Все это было бы невозможно без поддержки города".

Инициатором и идейным вдохновителем программы выступает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель участвует и в финансировании строительства новых церквей. Зампредседателя федерально-хозяйственного управления иерей Александр Привалов отметил, что за пятнадцать лет москвичи убедились в необходимости программы, и лучшее тому свидетельство, по его словам, - то, что в храмах стало собираться много молодежи: "Молодые люди с воодушевлением участвуют в жизни общины и приводят своих детей". В итоге, как только появлялся новый храм, он очень быстро наполнялся людьми. Святейший Патриарх увидел в этом важный знак и издал резолюцию, по которой предписывалось в Москве не строить храмы на 200-300 человек, а возводить не менее чем на 500 прихожан.

Отказалась Москва и от строительства типовых храмов, придя к выводу, что каждый из них должен иметь свое лицо, а значит, строиться по индивидуальному проекту. Для того чтобы все это стало возможно, создана целая новая отрасль - храмостроительство. Произошли изменения и в сфере образования - подготовки церковных специалистов, архитекторов, реставраторов, проектировщиков.

Но главное - программа продолжает развиваться. В настоящее время возводятся еще 39 церквей, а 17 находятся в стадии проектирования. Например, буквально на днях состоится Великое освящение храма Равноапостольного князя Владимира на Рублевском шоссе. В эксплуатацию его ввели еще в прошлом году, а в этом подготовили к открытию для прихожан, закончив даже роспись икон уникального иконостаса. По словам архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, это историческое событие, так как православные жители Крылатского давно ждали, что и у них появится свой полноценный большой храм.

В Москве создана целая новая отрасль - храмостроительство

"Если бы мне кто-нибудь в советские времена сказал, что на этом месте будет храм, я бы подумал, что говорит сумасшедший или я сам с ума сошел. Место это тогда предназначалось под гостиницу", - вспоминал недавно Владимир Ресин, ведавший тогда в Москве строительством. Решение все-таки не разрешать тут строить отель отдал именно он, и уже начавшиеся работы были приостановлены: "Видимо, сам Господь подсказал, что эту землю надо оставить под храм".

В заключение же презентации Ресин сказал: "Для меня эта книга не просто издание - это напоминание о том, что мы делаем важное дело. Программа изменила подход, укрепила духовную жизнь и помогла многим почувствовать, что рядом есть дом, в который всегда можно прийти".