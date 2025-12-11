В Москве может установиться новый рекорд по теплу 11 декабря

Погода в столице может установить сегодня новый температурный рекорд по теплу для 11 декабря за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Днем возможно обновление абсолютного максимума температуры", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что пока самым теплым 11 декабря за всю историю наблюдений выдалось в 2006 году - тогда воздух в городе прогрелся до плюс 4,8 градуса.

"В теплом секторе циклона с юго-западными ветрами днем температура может повыситься до 3-5 градусов тепла", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Согласно последним данным синоптиков, к настоящему моменту температура воздуха на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, составляет уже плюс 2,9 градуса. При этом в центре Москвы, в районе гостиницы "Балчуг", термометры на метеостанции показывают 2,8 градуса выше нуля.