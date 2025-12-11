Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Утром 11 декабря Министерство обороны РФ отчиталось о ликвидации 287 украинских дронов за ночь над различными российскими регионами. Больше всего летательных аппаратов (118) сбили в небе над территорией Брянской области. Над Москвой и областью уничтожили 40 беспилотников.

По данным оборонного ведомства, всего за прошедшие сутки в небе над Россией уничтожили 396 БПЛА и десять снарядов HIMARS.

Также глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что из-за угрозы атак украинских беспилотников в регионе временно ограничили доступ к мобильному интернету.