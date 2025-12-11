Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Согласно прогнозу синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, временами осадки — дождь и снег, во второй половине дня пятницы — понижение температуры до минус 1 градуса и гололедица. В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, сохранится гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости — противогололедная обработка. Цикл работ будут повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.

Специалисты уделят особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. В Telegram-канале ведомства попросили горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности перенести поездки на автомобилях.

«Желтый» уровень погодной опасности с 12:00 пятницы, 12 декабря, до 21:00 субботы, 13 декабря, объявили в Москве из-за прогнозируемых гололедицы и ветра.