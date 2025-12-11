В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за ожидаемого сильного ветра и метели.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В связи с тем, что в пятницу и субботу, 12 и 13 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается северо-западный ветер с порывами до 17 м/с, а днем и вечером пятницы еще и метель в отдельных районах, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный уровень действует с полудня пятницы до 18:00 мск субботы и предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что к вечеру пятницы в столичном регионе начнется резкое похолодание. Предстоящей ночью в Москве на фоне небольшого дождя температура воздуха еще составит около 2-4 градусов тепла, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Днем в пятницу также ожидаются осадки в виде дождя со снегом и метель при температуре около плюс 5 градусов.

"К вечеру столбики термометров уже опустятся до минус 1 градуса в столице и до минус 3 градусов в Подмосковье, при этом ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с", - отмечали метеорологи.

В ночь на субботу они ожидают в Москве уже до минус 7 градусов, в Подмосковье - до минус 9 градусов.