Юные москвичи выбирают имя ягненку из вотчины Деда Мороза

Ягненку, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза - филиале Московского зоопарка в Великом Устюге у пары валлийских овец, выбирают имя. Голосование идет на платформе "Активный гражданин - детям". Выбирать можно из семи вариантов.

© Российская Газета

Как сообщает столичный зоопарк, основная особенность валлийских овец - контрастный окрас: белая пушистая шерсть сочетается с черной мордочкой и темными ножками. Этой породе не страшны сильные морозы из-за густой шерсти. Малыш активно познает мир, любит есть траву, овощи, ветки с зелеными листьями и специальный корм.

Имена подбирали сотрудники зоопарка, наиболее хорошо знающие малыша и саму породу. Поэтому выбрать можно из таких имен: Морозко, Белян, Снежок, Зорька, Пушист, Светозар и Зимован.

Проголосовать могут только дети в возрасте от шести до 14 лет, имеющие учетную запись на портале mos.ru или авторизацию на платформе "Московская электронная школа".

За участие в опросе ребята получат баллы, которые можно потратить в городской программе лояльности "Миллион призов".