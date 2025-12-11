Синоптик: метели в Москве в предстоящие выходные не ожидаются

В предстоящие выходные, 13–14 декабря, метель в столице не ожидается. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Некоторые озвучивают, что у нас возможна метель в предстоящие выходные дни, но я не склонна к прогнозу, чтобы у нас звучала метель. Потому что, да, субботний день у нас будет очень ветреным, у нас порывы северного ветра будут достигать 12–17 м/с. Но дело в том, что снег-то у нас будет небольшой. Да, он будет, как говорится, переметаться. Но такое понятие, как зимняя метель, все-таки к предстоящей субботней погоде нельзя отнести», – сказала Позднякова.

Ранее СМИ писали, что 13 декабря, в субботу, в Москве возможны метель и снег с дождем, днем температура опустится до минус 5, ночью – до минус 13 градусов.