Пассажирам пришлось спать на картонках и скамейках в аэропорту Москвы из-за закрытого неба

Пассажирам пришлось спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в аэропорту Внуково из-за закрытого неба над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что к застрявшим в воздушной гавани путешественникам вышел ее представитель и попытался успокоить граждан. Он пообещал, что в ближайшее время с ними пообщается сотрудник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Кроме того, пассажирам начали раздавать ваучеры на еду и воду.

По данным источника, небо над российской столицей закрывали на пять часов. Более ста рейсов были задержаны или отменены. Некоторые летевшие в Москву самолеты перенаправили в другие города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 11 декабря на подлете к столице были уничтожены 30 беспилотников. Из-за произошедшего в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево пришлось ввести ограничения на полеты, которые сняли только утром.