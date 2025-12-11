Новогодний фестиваль пройдет в Музее Победы

13 декабря в Музее Победы состоится IX Российский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица». На сцене зала Жуков музея выступят танцевальные коллективы с номерами, посвященными зиме и новогодним праздникам. Посетители Музея Победы смогут бесплатно посмотреть выступления юных талантов.

Всего на фестиваль в музей на Поклонной горе приедет более 200 ребят из Москвы, Подольска, Домодедово, Волгограда и Кирова. Творческое состязание пройдет в номинациях: «Хореография», «Классический танец», «Народный танец», «Эстрадный танец и современная хореография» и других. В нем примут участие юные артисты в возрасте от 6 до 17 лет.

В течение концерта жюри будет оценивать мастерство и артистичность выступающих. Танцевальные ансамбли – победители получат дипломы, памятные статуэтки, медали и сладкие подарки к Новому году.

Организатором выступают фестивальные проекты «Культура мира».