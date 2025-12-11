Самолет Пашиняна не смог приземлиться в аэропорту Москвы

Самолет ACJ319 премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и приземлился на запасном аэродроме. Борт почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила Baza.

В результате самолет армянского премьера отправили в Пулково в Санкт-Петербурге, где он приземлился около 01:00. Пашинян летел в Москву после визита в Германию и собирался принять участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС, передает Telegram-канал.

Из-за атаки украинских беспилотников московские аэропорты отменили, задержали и перенаправили 154 рейса. Так, в аэропорту Шереметьево задержали вылет 15 самолетов, еще семь рейсов были отменены. Кроме того, 46 рейсов на прилет ожидают разрешения, четыре были аннулированы.

11 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, которые были введены ночью с целью обеспечения безопасности полетов.