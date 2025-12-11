Задержка самолетов началась в Москве из-за атаки ВСУ

Два десятка рейсов оказались задержаны в Международном аэропорту Шереметьево после атаки беспилотников ВСУ. Соответствующие подробности публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что сейчас на вылет задерживаются 14 рейсов, а на посадку — 6. На подлете к Москве было сбито уже два беспилотника.

По словам очевидцев, взрывы послышались в Одинцовском и Раменском округе Московской области. К настоящему времени данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

Ночью 11 декабря стало известно, что воздушная гавань Шереметьево перестала принимать самолеты. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения действуют на прием и выпуск рейсов. Их ввели для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник был ликвидирован на подходе к столице. По данным градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.