Москвичам назвали срок нового снегопада

Выпавший накануне снег не продержится в Москве долго. Однако вскоре можно ждать нового снегопада, заверила издание Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, появившийся в столице снег уже вскоре растает — он может сойти уже в ближайшие сутки. Как отмечает Позднякова, в городе выпало всего около одного-двух сантиметров снега, а к вечеру среды, 10 декабря, в Москве потеплело до плюс 2 градусов. На следующий день в мегаполисе вновь ожидаются осадки, но уже не снежные, а в виде мороси. Такая погода, как предполагает метеоролог, сохранится в Москве ближайшие два дня. В четверг, 11-го числа, в ночные часы столбики термометров останутся у нулевой отметки, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. В пятницу температура также будет положительной, около плюс 2-4 градусов. В ночные часы она не опустится ниже нуля.

Новая порция снега может выпасть уже в предстоящие выходные, 13-14 декабря, считает Позднякова. Снег вернется вместе с холодным фронтом, надвигающимся на Москву. Осадки, правда, будут небольшими, уточнила специалист.

Москву покрыло снегом

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам настоящую зиму на выходных. Температура опустится до минус 6-8 градусов, а на ветру она будет ощущаться как еще более низкая. В регионе столбики термометров понизятся до минус 10 градусов.