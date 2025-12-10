Названы самые загруженные участки на дорогах Москвы вечером 10 декабря

В Москве на 18:30 10 декабря интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце в районе улицы Валовая в обоих направлениях и на Можайском шоссе в направлении столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным Центра организации дорожного движения, средняя скорость движения транспорта составляет 25 километров в час, а загруженность дорог оценивается в семь баллов.

— На движение влияют: погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — говорится в сообщении.

Сейчас для движения свободны оба направления Волоколамского шоссе, проспекта Мира и улицы Нижние Мневники, передает Telegram-канал ведомства.

8 декабря в СМИ появилась информация о том, что компания «Автодор» планирует сделать платными два новых участка трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Их должны передать под управление компании до конца текущего года.