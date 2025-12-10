Москвичам пообещали самый мощный звездопад года

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть метеорный поток Геминиды — одно из ярких астрономических событий уходящего 2025 года.

Пик самого мощного звездопада года придется на ночь с 13 на 14 декабря. В это время можно будет наблюдать до 150 "падающих звезд" в час, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты уточнили в комментарии ТАСС, что Геминиды превосходят по количеству "падающих звезд" все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

Эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров отметил, что начинать наблюдения стоит с наступлением темноты, примерно с 22 часов, и следить за восточной частью неба.

Наибольшее количество "падающих звезд" будет видно после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться в созвездии Близнецов, однако смотреть нужно не строго на радиант, а на область неба вокруг созвездия.

Ранее россиянам рассказали о другом редком небесном явлении. В канун Рождества (6 января) 2006 года Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образовав своеобразную Вифлеемскую звезду. Тогда же в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. Апофеозом "солнечного парада планет" станет практически ровная ромбовидная конфигурация.