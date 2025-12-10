Аэропорт Внуково возобновил работу

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:29 мск.

О введении ограничений Кореняко сообщил около 17:11 мск. Подробности решения не уточнялись.

Накануне временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.