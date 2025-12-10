Синоптик Позднякова рассказала, когда сойдет выпавший в Москве снег

Выпавший в Москве снег, вероятнее всего, начнет сходить уже в ближайшие сутки.

Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В Москве выпало порядка 1–2 сантиметров снега. Температура уже сегодня вечером повысится до плюс двух градусов. И в ближайшие сутки у нас ожидаются осадки в виде моросящего дождя. Поэтому, скорее всего, это небольшое количество снега уйдет, — уточнила она.

Сходу снега будет способствовать погода в ближайшие два дня. Так, по словам метеоролога, ночью в четверг ожидается около 0 градусов, а днем температура будет варьироваться от 1 до 3 градусов тепла. Ночью в пятницу прогнозирую 0–2 градуса тепла, а днем — плюс 2–4.

Позднякова уточнила, что следующий снег ожидается в столице уже в выходные, 13 и 14 декабря, когда начнется вторжение холодного воздуха.

— Но это будет небольшой снег. Это не будет снегопад, — заключила она в беседе с RT.

На предстоящих выходных в столичном регионе погода «с места в карьер» станет по-настоящему зимней. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.