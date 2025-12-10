Юные москвичи выберут имя для ягненка из вотчины Деда Мороза

В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге - в зоологическом саду вотчины Деда Мороза - родился ягненок валлийской породы. Имя малышу выберут пользователи платформы «Активный гражданин - детям», сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба Московского зоопарка

На голосование предложены семь вариантов имени: Морозко, Белян, Снежок, Зорька, Пушист, Светозар и Зимован. Ягненок родился у пары валлийских овец, которых зовут Валентин и Валентина. Этой породе не страшны морозы, ягненок активно играет на свежем воздухе, питается травой, овощами и специализированным кормом.

Участие в опросе открыто для детей 6-14 лет, авторизованных через mos.ru или «Московскую электронную школу». За голосование начисляются баллы городской программы «Миллион призов», которые можно обменять на товары и услуги партнеров - школьные рюкзаки, наборы для творчества, промокоды на скидки в магазины и кафе.

Платформа «Активный гражданин - детям», развиваемая государственным учреждением «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы, позволяет юным горожанам участвовать в городских опросах, играх и образовательных проектах.