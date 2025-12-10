Пункты приема гумпомощи открылись в Москве рядом с катками
В Южном административном округе (ЮАО) Москвы начали работать три пункта приема гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых российских регионов. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Пункты сбора гумпомощи открылись 1 декабря в рамках городского фестиваля «Зима в Москве» рядом с катками в районах Нагатинский Затон, Донской и Царицыно. Собранные вещи отправят в детские дома, больницы и воинские части.
Пункты размещены на Коломенской набережной (дом 20), на Загородном шоссе (дом 2) и у катка в парке «Сосенки» на Кавказском бульваре. Там принимают новые вещи: детскую и взрослую одежду, обувь, канцелярские принадлежности, игрушки, новогодние подарки, медицинские принадлежности, средства защиты, а также предметы амуниции и гигиенические наборы. Полный перечень необходимых вещей опубликован на сайте волонтеров.
В пунктах приема оборудованы пространства, где можно написать письма военным. Детям предлагается рисовать открытки, которые затем отправят вместе с гуманитарными грузами.
Пункты будут работать до 28 февраля. Перед Новым годом запланирована отправка двух гуманитарных миссий.
Проект реализуется префектурой ЮАО вместе с межрегиональной общественной организацией «Добровольцы». Списки необходимых вещей формируются совместно с администрациями новых регионов.