В Пушкинском музее нарядили «Шагаловскую» елку

В этом году столичные улицы довольно рано переоделись в новогодние наряды — еще задолго до появления снега в 20-х числах ноября на знаковых улицах Москвы появился новогодний декор.

© Московский Комсомолец

Однако музеи и галереи не торопились с украшением пространства. Одним из первых в «предновогодний режим» входит ГМИИ им. А.С. Пушкина. 10 декабря, то ли случайно, то ли специально именно в тот день, когда в Москве наконец-то выпал долгожданный снег, здесь нарядили елку.

Среди игрушек как классические елочные шары, так и отсылка к классическому искусству - пластиковые «Венеры Милосские» и «Давиды». Гирлянд на ёлке тоже две - традиционные огоньки, а также герои картин Марка Шагала - кони, козлики, музыкальные инструменты, характерные для многих работ художника.