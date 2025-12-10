На предстоящих выходных в столичном регионе погода «с места в карьер» станет по-настоящему зимней. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, зима в конце текущей недели предстанет во всей красе. Так, в первой половине пятницы еще может быть положительная температура воздуха до 3–5 градусов тепла, но к вечеру столбики термометров уже опустятся до минус 5 градусов.

— Ожидаются дождь, переходящий в снег, и гололедица. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный со скоростью до 15–17 метров в секунду, — рассказал синоптик.

В субботу, 13 декабря, ветер сохранит такие же скорость и направление в течение дня. Температура воздуха опустится до 6–8 градусов мороза. На ветру она будет снижаться еще значительнее.

— Что касается воскресенья, то здесь ветер, скорее всего, стихнет, станет менее заметным, но морозы сохранятся. По области ожидается до минус 5–10 градусов, — добавил собеседник «ВМ».

В связи с предстоящими изменениями погоды ожидаются скачки атмосферного давления. Самым низким этот показатель будет в пятницу.

— Затем ожидается довольно интенсивный рост атмосферного давления после прохождения холодного фронта. Скачок будет наиболее заметным во второй половине дня пятницы, — отметил эксперт.

За сутки скачок атмосферного давления достигнет до 15–17 миллиметров ртутного столба, что довольно значительно, подчеркнул Шувалов.

На этой неделе в Москве выпадет снег и сформируется снежный покров, однако его быстро смоют дожди. Ожидается, что он продержится всего сутки.