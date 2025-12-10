Панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась выпавшему снегу. Она начала бегать по вольеру и валяться в небольших сугробах, из-за чего на ее спине остался снежный след. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

© Вечерняя Москва

— Наши большие панды — большие поклонники московской зимы.

В отличие от летней жары, прохладная и влажная погода им идеально подходит, — передает сообщение зоопарка ТАСС.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что Россия сейчас ведет переговоры с Китаем о том, чтобы оставить панду Катюшу у себя.

Еще 1 октября в честь 76-летия образования Китайской Народной Республики панде Катюше подарили двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом, а также число 76 из ростков бамбука.

День рождения панды Катюши вызвал ажиотаж среди посетителей Московского зоопарка. К павильону, где содержится животное, выстроились очереди.

Гостей в честь праздника ожидали красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты и показ фильма «Первая в России», посвященного Катюше.