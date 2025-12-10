На Воробьевых горах открылась одна из главных площадок проекта «Зима в Москве». Около Московского дворца пионеров появились бесплатный каток, лыжные трассы, креативная лаборатория, ярмарка и первый ресторан столичных колледжей. Ежедневно гостей будет ждать вечернее световое шоу. Благодаря современным технологиям фасад и пространство вокруг главного здания станут мультимедийной сценой, на которой свет, звук и проекции объединятся в праздничные сюжеты зимних сказок.

Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы постарались сделать так, чтобы здесь было уютное пространство для семейного отдыха. Здесь можно будет отдохнуть от городской суеты, пройти по аллее фонарей, загадать желание, покататься на катке, поучаствовать в мастер-классах, пообедать в нашем новом ресторане. Это не просто ресторан. Его открыли московские колледжи. Здесь студенты под руководством опытных профессионалов будут не только помогать готовить, но и отрабатывать различные стандарты, создавать свои авторские блюда. В этом году у нас будут световые инсталляции, шоу, 3D-мэппинг, а также лыжная трасса на Воробьевых горах. Мы сегодня открываем нашу площадку и приглашаем всех желающих», — рассказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что здесь также откроют по-настоящему особенное место — первый ресторан столичных колледжей. Студенческая команда под руководством наставников будет обеспечивать полный цикл работы заведения. Ребята выступят в роли бариста, официантов, поваров и других специалистов. Меню разработано самими студентами — есть и современные авторские позиции, и классика. Ресторан будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00.

Посетители смогут увидеть работу молодых поваров, попробовать фирменные сезонные блюда и принять участие в креативной кулинарной лаборатории, занятия в которой будут проходить в течение всей зимы. Для студентов ресторан станет серьезной профессиональной практикой, а для горожан — возможностью посетить новое место, созданное будущими звездами столичной гастрономии.

Бесплатный каток площадью четыре тысячи квадратных метров будет работать в любую погоду на протяжении праздников. Посетители смогут арендовать коньки и специальных пингвинов-помощников для детей. Еще в зоне проката появится уютное кафе, где получится согреться, выпить горячий напиток и сделать перерыв между выходами на лед. Чтобы попасть на сеанс, нужна предварительная регистрация в сервисе «Мосбилет» на портале mos.ru.

Фасад главного здания превратится в сцену мультимедийного представления — свет, звук и проекции объединятся в праздничные сюжеты, создающие ощущение зимней сказки. В центре площадки по-новому «зажжется» и легендарный костер. Теперь эта инсталляция, выполненная в художественном стиле, станет частью световой постановки, соединяя историю Московского дворца пионеров с современной городской культурой. А в парковом пространстве гости смогут увидеть северное сияние и встретить волшебных животных, которые будто появляются среди деревьев и кустов.

Атмосферу праздника создаст и «Аллея волшебных фонарей» — яркое пространство с арт-объектами и праздничными инсталляциями, где каждый сможет загадать желание. Здесь же ежедневно будет работать рождественская ярмарка. На ней представят продукцию, созданную студентами столичных колледжей. Гости смогут приобрести новогодние кружки, вязаные брелоки в виде конфет и ангелов, декоративные светильники из дерева и календари с метафорическими изображениями. В ассортимент также войдут сладкие угощения, например бельгийские вафли и трдельники.

В здании Московского дворца пионеров для детей и взрослых будет работать креативная лаборатория, где участникам предложат создать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы, игрушки из фетра и праздничные салфетки, украшенные пайетками в русском стиле. Билеты можно приобрести на странице площадки на mos.ru.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.