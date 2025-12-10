До конца декабря в Москве возможны оттепели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вообще сильные морозы для Москвы стали редкостью, но как бы удержалась вот эта температура, потому что не исключено, что будет еще одна волна, скажем так, более теплой погоды. И не исключено, что у нас еще будут и оттепели в дневные часы до конца декабря», – сказала Позднякова.

Ранее «Известия» сообщали, что в среду, 10 декабря, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками (преимущественно мокрым снегом), местами гололедица.

Температура воздуха днем будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, ночью прогнозируется минус 1 градус.