100 электробусов российского производства придут в Москву

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства поступают в парки Мосгортранса и выходят на маршруты, заменяя автобусы и делая поездки комфортнее и экологичнее с 2018 года.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что Москва заключила контракт на поставку 100 электробусов ЛиАЗ-6274. Экологичный транспорт начнет поступать в парки в этом году и постепенно будет выходить на новые маршруты.

— С 2018 года в Москве активно заменяют автобусы на современные электробусы российского производства. Сегодня экологичные машины обслуживают уже свыше 250 городских маршрутов. Продолжаем развитие сети и обновление транспорта в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — добавил Максим Ликсутов.

Преимущества электробусов

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год;Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках;В салоне есть все для удобства поездок — зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте;Подходят для каждого — откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40-50 километров до 80-90 километров. При этом вес машины остался прежним.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КАМАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическая система стала еще более эффективной, а на дверях появились световые полоски с индикацией открытия и закрытия дверей. Внешний вид стал еще больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне. Их создают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В 2025 году Москва заключила контракты с ПАО «КАМАЗ» на поставку 1100 электробусов нового поколения в 2025-2027 годах.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.