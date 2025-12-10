В рамках строительства городского вокзала Серп и Молот специалисты завершили работы по монтажу лифтового оборудования на пассажирские платформы, а также устройству кровли южного вестибюля. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

— В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса — большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены. Реализация проекта проходит при совместной работе с Департаментом транспорта Москвы, — рассказал Десятков.

Вокзал строят на границе двух районов: Лефортова и Таганского. В рамках проекта специалисты создадут надземный вестибюль. Вокзал обеспечит новую пересадку между МЦД-2 и МЦД-4, двумя линиями метро, а также наземным транспортом.