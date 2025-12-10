Москвичи смогут забрать питомца домой на выставке-пристройстве в Зеленограде

14 декабря в культурном центре «Зеленоград» состоится традиционная выставка-пристройство животных. Новых хозяев будут ждать более 20 кошек и собак из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» (ГБУ «Доринвест»). Познакомиться с питомцами можно будет с 11:00 до 17:00. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Все животные полностью готовы к переезду в новый дом: они чипированы, стерилизованы и привиты по возрасту. Специалисты ГБУ «Доринвест» расскажут потенциальным владельцам о возрасте, характере, привычках и об истории каждого питомца, а также дадут полезные советы по адаптации, кормлению, воспитанию и уходу.

Гости мероприятия смогут пообщаться с животными, погладить их, взять на руки и решить, кому подарить дом. Посетителям, которые пока не готовы завести питомца, но хотят помочь кошкам и собакам из приютов, расскажут, как стать зооволонтером.

Всех животных пристраивают абсолютно бесплатно по договору ответственного содержания. Это стандартная процедура, которая гарантирует, что питомец попадет в надежные руки. Потенциальным хозяевам понадобится пройти собеседование, ответив на несколько вопросов, и заполнить документы. После этого животное передадут новому владельцу.

Для гостей выставки также подготовят печатные каталоги с фотографиями кошек и собак из приютов ГБУ «Доринвест» и куар-кодами, ведущими на сайт и страницы организации в социальных сетях. Лично познакомиться с питомцами можно в часы работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.

Сейчас в 13 городских приютах живут более 15 тысяч собак и кошек. В новом сервисе «Моспитомец» можно посмотреть анкеты некоторых животных, готовых к переезду в семью. С помощью фильтров пользователи могут выбрать размер, возраст и окрас потенциального питомца.