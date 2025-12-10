В Москву поступит еще 100 электробусов российского производства

Москва заключила контракт на поставку 100 электробусов ЛиАЗ-6274. Экологичный транспорт начнет поступать в парки в этом году и постепенно будет выходить на новые маршруты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 2018 года в Москве активно заменяют автобусы на современные электробусы российского производства. Сегодня экологичные машины обслуживают уже свыше 250 городских маршрутов. Продолжаем развитие сети и обновление транспорта в столице по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Город активно развивает сеть экологичного наземного транспорта. Современные электробусы российского производства делают поездки еще комфортнее для пассажиров.

Преимущества электробусов

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций современный транспорт обеспечивает высокий уровень комфорта пассажиров. В салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте.

Электробусами удобно пользоваться всем пассажирам. В них есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных горожан, а также накопительная площадка для колясок и велосипедов. Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Передний указатель маршрута увеличили на 18 процентов, чтобы номер было видно издалека. Электрический обогреватель поддерживает оптимальную температуру в салоне и не влияет на окружающую среду. Запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров, а вес машины при этом остался прежним.

Современные модели

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря улучшенной планировке салона, увеличенной на 15 процентов накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей. Климатическую систему сделали более эффективной, а на дверях разместили световые полоски с индикацией открытия и закрытия. Внешний вид машин стал больше соответствовать современным трендам в мировом промышленном дизайне.

Новые электробусы разрабатывают с учетом опыта эксплуатации более ранних моделей и отзывов пассажиров. Заказ Москвы на создание новой техники поддерживает занятость в регионах и стимулирует развитие отечественной промышленности.

Электробусные парки

Сегодня экологичный транспорт обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в стране и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе Москвы построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. В 2025-м Москва заключила контракты с ПАО «КамАЗ» на поставку 1,1 тысячи электробусов нового поколения в 2025–2027 годах.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве уделяют большое внимание модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

