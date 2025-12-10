Синоптик Позднякова: выпавший в Москве снег скоро сойдёт

Выпавший в Москве снег, скорее всего, начнёт сходить уже в ближайшие сутки, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В Москве выпало порядка 1—2 см снега. Температура уже сегодня вечером повысится до +2 °С. И в ближайшие сутки у нас ожидаются осадки в виде моросящего дождя. Поэтому, скорее всего, это небольшое количество снега уйдёт», — отметила она.

Способствовать кратковременности снежного покрова будет и погода в ближайшие два дня, продолжила синоптик.

В четверг ночью будет около 0 °С , а днём температура составить порядка +1...+3 °С. В пятницу и ночью будет положительная температура — 0...+2 °С, а днём в пределах +2...+4 °С», — поделилась она.

По её словам, следующий снег ожидается в Москве уже в выходные дни, когда у нас начнётся вторжение холодного воздуха.

«Но это будет небольшой снег. Это не будет снегопад», — подытожила она.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в ближайшее время температура в столичном регионе может опускаться до -15 °С.