Два новых спортивных кластера появились в ЮВАО.

Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

— В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Восточного административного округа в Нижегородском районе. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первая спортивная зона появилась на месте бывшего пустыря напротив дома 2, строение 49 на Рязанском проспекте. Там можно играть в волейбол и падел-теннис, зимой многофункциональная площадка будет превращаться в каток с искусственным льдом для катания на коньках и игры в хоккей. Дополнительно создали воркаут-зону, провели озеленение.

Второй спортивный кластер обустроили возле дома 8 на улице Нижняя Хохловка. Там оборудовали площадку для стритбола и корт для падел-тенниса, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейт-парк. Установили всесезонную коробку для командных видов спорта, сделали игровое пространство для детей. Все зоны нового спорткластера объединили удобными дорожками, вдоль которых разместили энергоэффективные фонари и беседки с лавочками.

Работы по созданию комфортной городской среды ведутся постоянно. Так, в прошлом году на Окской улице в ЮВАО открыли спортивный кластер с хоккейной коробкой, зоной с уличными тренажерами и комплексами для воркаута, скейт-парком и памп-парком.