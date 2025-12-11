Количество сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37

Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.