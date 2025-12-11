Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву.
Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр в своем канале в МАХ.
Ночью 11 декабря ПВО Минобороны сбило 287 украинских дронов над различными российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников уничтожили над Брянской областью — 118. Также 40 БПЛА ликвидировали над Московским регионом.
Глава Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в результате ночной атаки один мирный житель получил ранения. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Ночью в Великом Новгороде было слышно как минимум шесть мощных взрывов, после которых в черте города начался пожар. До этого серия взрывов прогремела над Ярославлем.