Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр в своем канале в МАХ.

Ночью 11 декабря ПВО Минобороны сбило 287 украинских дронов над различными российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников уничтожили над Брянской областью — 118. Также 40 БПЛА ликвидировали над Московским регионом.

Глава Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в результате ночной атаки один мирный житель получил ранения. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Ночью в Великом Новгороде было слышно как минимум шесть мощных взрывов, после которых в черте города начался пожар. До этого серия взрывов прогремела над Ярославлем.