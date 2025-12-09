Снег накрыл Москву и Московскую область

В Москве и Московской области во вторник, 9 декабря, пошел снег, выпадение которого прогнозировали метеорологи.

Осадки сформируют временный снежный покров, который пролежит около двух–трех дней, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Согласно данным Центра организации дорожного движения, в столице в ночь с 9 на 10 декабря и в течение дня ожидается понижение температуры, выпадение снега и формирование гололедицы. В связи с этим автомобилистам порекомендовали отложить поездки на машинах и передвигаться по городу с помощью общественного транспорта.

Снегопад усилится в Москве к 03:00 10 декабря. Также в ближайшие выходные, 13 и 14 декабря, в Москве и Московской области начнется похолодание, которое сменится потеплением. При этом температуры в этом месяце будут отрицательными.

Ночью в среду, 10 декабря, столбики термометров опустятся до минус двух градусов, а днем опять будет довольно тепло — плюс два градуса. Относительно теплая погода с небольшими осадками сохранится и в четверг с пятницей, а в выходные ожидается морозная погода с отрицательной температурой воздуха.