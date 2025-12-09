Названы лучшие отреставрированные здания Москвы

В столице наградили лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2025". В этом году он собрал рекордное количество заявок - свыше 100 более чем по 40 памятникам архитектуры. В итоге жюри выбрало 29 лауреатов, рассказал мэр Сергей Собянин.

© Российская Газета

"По традиции один из проектов выбрали москвичи. Лучшим отреставрированным объектом культурного наследия в народной номинации стала Церковь Вознесения Господня в усадьбе "Коломенское", - написал он в своем телеграм-канале.

Также среди лауреатов, например, Египетский павильон усадьбы Останкино - это подлинный деревянный дворец конца XVIII века. Реставраторы сохранили больше 700 кв. м художественных паркетов, искусственный мрамор, лепной декор, исторические печи со сфинксами и другие ценные элементы.

Еще один пример реставрации - сказочный терем начала XX века на Тверской улице - Саввинское подворье. Над возвращением ему исторического облика работали больше 150 специалистов. Много внимания уделили реставрации расписной керамической плитки, выполненной по эскизам архитектора здания Ивана Кузнецова. Этой плиткой облицован фасад здания, благодаря чему оно и выглядит как терем из сказки.

В числе лауреатов также клуб фабрики "Свобода", дом-усадьба, в которой жил Лев Николаевич Толстой, пять павильонов ВДНХ и другие.