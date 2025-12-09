Московское метро масштабно украсили к Новому году

Новогоднее настроение в эти дни создают не только на московских улицах, но и под ними - уже украшены несколько станций метро.

© Российская Газета

Одной из самых нарядных можно назвать "Трубную" - там установлены арки, благодаря которым станцию регулярно украшают к разным датам. На этот раз на арках разместили более 400 новогодних украшений: елочные игрушки, подарки, снеговики, колокольчики и световые шары. Некоторые пассажиры специально приезжают туда, чтобы сделать фото.

На "Краснопресненской" декорировали не саму станцию, а ее вестибюль - его фасад украсили километрами гирлянд и светящимися объемными игрушками, а также логотипом Московского транспорта.

На "Маяковской" для любителей праздничных фото в вестибюле оформили фотозону "Резиденция Деда Мороза" с камином, наряженными елками, креслом и декоративными подарками. Взирает на эту композицию молчаливый бюст Маяковского.

Еще одна фотозона появилась на станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии - там установили большую фигуру Щелкунчика, елки и декорации.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, всего к Новому году украсят более 100 станций метро и установят свыше 50 тематических инсталляций.