Главный почтовый ящик для писем Деду Морозу открыли в Москве

В Москве в павильоне «Фабрика подарков» открылся флагманский почтовый ящик федерального проекта «Письмо всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга».

Генеральный директор тематического парка «Дед Мороз» Оксана Косаченко отметила, что это особое и трогательное событие. Она подчеркнула, что письма можно опускать в ящик бесплатно, и Дед Мороз лично их прочтет.

Косаченко добавила, что проект приобрел всероссийский масштаб: около 300 почтовых ящиков установлены более чем в 100 городах страны. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга сообщил, что ящик станет волшебным проводником, и пообещал, что каждое письмо получит лично, а самые добрые желания найдут путь к исполнению.

Через систему почтовых ящиков дети и взрослые могут отправлять письма в Великий Устюг, в сердце Вологодской области. По словам организаторов, письма приходят со всей страны — от Вологды до Владивостока. С момента запуска проекта жители России отправили почти пять миллионов писем.

Также отмечается, что почтовый ящик будет принимать письма до 15 января 2026 года. Организаторы подчеркнули, что проект позволяет сохранить традицию письма Деду Морозу и делает ее доступной для всех регионов страны, передает ТАСС.

2 декабря в Музее Победы заработала новогодняя «Почта Деда Мороза». Яркий почтовый ящик для писем зимнему волшебнику установлен на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе.