Брачный период начался у лис в Москве

В Москве у лис, обитающих на зеленых территориях города, начался брачный период. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. В это время животные становятся особенно активными и расширяют свои маршруты в поисках партнера.

Отмечается, что лисы в период гона становятся менее осторожными и чаще издают лай и визг, когда передвигаются вблизи людей. Самцы сосредоточены на поиске самок и могут игнорировать присутствие людей.

— В это время лисы могут встречаться группами, так как одну самку может преследовать несколько самцов, — рассказали в департаменте.

При встрече с лисой специалисты рекомендовали сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека. По их словам, это не является признаком агрессии или утраты инстинктов у зверей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в Омской области бешеная лиса напала на молодую девушку, когда она шла по улице. Сосед выбежал на помощь и ударил лису по морде. Он забил животное до смерти. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами ног и рук.