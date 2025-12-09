«До 11 градусов ниже нуля»: москвичам рассказали, когда в столицу придут морозы

Резкое снижение температуры произойдет в Москве в выходные дни. В столицу придут настоящие морозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Как рассказала эксперт, температурный фон теплой погоды сохранится в Москве до конца рабочей недели.

— Температура воздуха понизится в Москве только сегодня вечером. Днем столбик термометра будет на плюсовых значениях, — сказала она.

По ее словам, в среду ночью столбик термометра опустится до минус двух градусов, а днем опять будет довольно тепло — плюс два градуса.

— Относительно теплая погода с небольшими осадками сохранится в четверг и в пятницу. В четверг ночью будет ноль градусов, а днем — от плюс двух до четырех. В пятницу ночью также будет ноль градусов, а днем воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, — говорит Позднякова.

К выходным температурный режим в столице кардинально изменится, отметила специалист.

— В субботу и воскресенье в Москве ожидается морозная погода с отрицательной температурой воздуха. В дневные часы столбик термометра может опуститься до минус семи градусов, а в ночные часы — до 11 градусов ниже нуля, — рассказала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «ВМ», что на этой неделе в Москве выпадет снег и сформируется снежный покров, однако его быстро смоют дожди. Согласно прогнозу специалиста, снежный покров в столице продержится всего сутки.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что уже со второй недели декабря зима «высунет нос» и пройдут осадки в виде снега. Подробнее о прогнозе на наступившую неделю — в материале «ВМ».